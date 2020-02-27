Бишкек, , 16:08 — REGNUM Министр экономики Санжар Муканбетов рассказал о том, как киргизское правительство планирует реагировать на то, что Казахстан намерен пожаловаться на Киргизию во Всемирную торговую организацию, передает «Tazabek».

По словам высокопоставленного чиновника, киргизстанские власти не могут помешать Казахстану обратиться в ВТО со своими претензиями.

«Но мы можем представить свои вопросы с аргументами. Не знаю, чем будет аргументировать свой вопрос Казахстан, но он может воспользоваться своим правом», — подчеркнул он.

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Также глава минэкономики напомнил о том, что ранее Киргизия тоже жаловалась на Казахстан в органы Евразийского экономического союза, обвинив власти соседней страны в нарушении норм и правил ЕАЭС из-за введения казахской стороной дополнительных проверок киргизских транзитных грузов.

«Мы на площадке Евразийского союза поднимали этот вопрос, но тем не менее у нас ситуация на границе остается такой же как и прежде. Этот вопрос начался с марта 2019 года и тянется до сегодняшнего дня. Как член ВТО мы имеем право обратиться, и мы этим правом воспользовались», — подытожил Муканбетов.

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