Москва, , 09:10 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самый важный закон февраля, отметил работу комитета по образованию и выделил самых активных депутатов.

По мнению Володина, самым важным законом стал закон о распространении маткапитала на первенца и о продлении программы до декабря 2026 года включительно.

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Спикер Госдумы выделил работу комитета по образованию в связи с разработкой норм о бесплатном горячем питании.

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«Это важная законодательная инициатива президента, направленная на укрепление здоровья наших детей», — цитирует его сайт Госдумы.

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Самыми активными депутатами, по мнению Володина, были Ольга Окунева («Единая Россия»), Алексей Куринный (КПРФ), Сергей Иванов (ЛДПР), Олег Нилов («Справедливая Россия»).

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