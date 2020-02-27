Бишкек, , 16:02 — REGNUM Киргизия отдает Казахстану 90% воды, накапливаемой в Кировском водохранилище. Об этом заявил депутат Кенжебек Бокоев сегодня, 27 февраля, на заседании республиканского парламента, передает «K-news».

Народный избранник предложил перестать бесплатно накапливать воду для соседней страны и предложить казахстанским властям заплатить 50 млн сомов (47 млн рублей) в качестве компенсации за то, что Киргизия не может использовать для других нужд землю, занятую водохранилищем.

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В свою очередь депутат Мыктыбек Абдылдаев отметил, что в расположенном в Чуйской области Киргизии Орто-Токойском водохранилище уже несколько лет уровень воды держится ниже нормы, передает пресс-служба парламента.

«Это говорит о том, что правительство продает воду соседней республике. Тем временем в Чуйской области в летний период остро ощущается нехватка поливной воды», — подчеркнул парламентарий.

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