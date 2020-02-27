Киев, , 16:05 — REGNUM Слухи о назначении новым премьер-министром Украины кого-то из бывших «регионалов» (т.е. представителей Партии регионов) — это «трэш», — заявил 27 февраля украинский политолог Кирилл Сазонов, комментируя возможные перестановки в украинской власти.

Он напомнил, что Сергей Тигипко и Валерий Хорошковский, которых СМИ потенциально считают кандидатами в премьер-министры — это олигархи которые сколотили свои капиталы не без помощи ближайшего окружения экс-президента Януковича.

«Они и сами были в числе его ближайшего окружения! Тигипко — бывший замглавы «Партии регионов». Депутаты его партии в разгар революции поддерживали преступные законы бывшего президента. И Хорошковский — член правительства Азарова и соратник Януковича. Все это время он жил в Монако, а сейчас вернулся в Украину, чтобы навести порядок? Слабо верится», — заявил эксперт.

Политолог напомнил, что на президентских и парламентских выборах украинцы голосовали за перемены, в частности, за новые лица в политике.

«Если президент нарушит этот принцип и начнет возвращать во власть регионалов — это будет приговор для всех «слуг» и самого Зеленского. Больше люди ему не поверят», — резюмировал Сазонов.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня СМИ опубликовали предварительный состав нового правительства Украины, которое якобы должен возглавить бизнесмен Сергей Тигипко. Официальных комментариев по этому поводу в настоящий момент нет.