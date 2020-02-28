Москва, , 07:38 — REGNUM Идеологическое господство Запада на постперестроечной России уже претерпело несколько последовательных потрясений. Почему нынешняя конституционная реформа в России может встать в один ряд со знаменитыми Мюнхенской речью и Крымской весной, пишет автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Встреча Владимира Путина с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Kremlin.ru

Однополярный мир на развалинах России, к которому так стремился коллективный Запад, не сложился. Россия умирать не захотела, а вместо этого стремится вести максимально самостоятельную политику с учетом своих интересов на международной арене. Конституционная реформа начата с важнейшей целью — устранить риски ослабления управления, что было бы особенно опасным в преддверии 2024 года. Именно этот год определен западными аналитиками как пик слабости российской государственности.

Поэтому так важно учесть предложение, способное противопоставить западному стремлению развалить Россию — укрепление страны. Одним из важных предложений такого рода является идея включить в Конституцию запрет на отделение территорий. Только узнав об этой инициативе, западные добропыхатели подняли несусветный гвалт, причем первыми в этом хоре стали японцы. Что можно понять с учетом их фантомной боли по Курилам.

Читайте подробности в статье Александра Халдея «Запад опять обиделся на Путина».