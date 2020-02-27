Москва, , 15:55 — REGNUM Французские военные приглашены на парад Победы в Москве в 2020 году. Об этом сообщил 27 февраля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на встрече со своим французским коллегой Франсуа Лекуэнтром.

Герасимов подчеркнул, что Россия глубоко чтит память французских военнослужащих, которые сражались против нацизма вместе с Красной армией. Российская сторона будет рада видеть французский контингент среди участников парада Победы 9 мая, добавил он.

Лекуэнтр ответил, что о приглашении России будет уведомлен президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, французский президент Макрон намерен принять участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвящённых 75-й годовщине Победы.

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