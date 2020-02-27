Анкара, , 15:47 — REGNUM Развитие событий в сирийской зоне Идлиб является позитивным для Турции. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 27 февраля в Анкаре.

В настоящее время события в Идлибе развиваются в пользу Турции. Турецкая сторона потеряла трёх человек погибшими, однако потери сирийских войск больше, сказал он.

Эрдога добавил, что борьба Турции в Сирии продолжается, также продолжаются переговоры с Россией. При этом он назвал турецко-сирийское соглашение, заключенное в Адане в 1998 году, основанием для нахождения в Сирии турецких сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля Эрдоган заявил, что турецкие войска не покинут Идлибскую зону деэскалации. Анкара намерена освободить свои наблюдательные посты в этой зоне.

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