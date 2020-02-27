Москва, , 15:38 — REGNUM Глава ЦИК Элла Памфилова разъяснила поправки об электронном голосовании по плебисциту, передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля.

«В общероссийском масштабе мы не готовы проводить дистанционное голосование. В марте будем только тестировать», — сказала Памфилова в ходе заседания комитета Госдумы по госстроительству.

При этом она допустила электронное голосование по поправкам в Конституцию в Москве. Однако это будет возможным только если столичные власти докажут способность его организовать.

Кроме того, по словам Памфиловой, проголосовать по поправкам через портал «Госуслуг» будет невозможно, речь идет лишь об упрощении доступа избирателей к процессу голосования, а не о возможности дистанционного волеизъявления.

Комитет Госдумы поддержал поправки о возможности электронного голосования.

«Для подготовки и проведения общероссийского голосования могут быть использованы федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», иные государственные информационные системы, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, а также при наличии условий для его проведения — дистанционное электронное голосование», — говорится в документе.

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