Москва, , 15:30 — REGNUM Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля, об этом заявил один из авторов инициативы, лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Финансовая нагрузка на наших граждан все время растёт. Растут цены, тарифы. Будучи реалистами, мы предлагаем пока небольшое послабление. Региональные и местные бюджеты потеряют незначительно, но поддержка для не самых богатых наших сограждан будет вполне ощутимой. Поддержку почувствует и российский автопром. В условиях жесткой конкуренции на авторынке даже небольшие финансовые преимущества способны дать существенный эффект», — рассуждает Миронов.

Предлагаемые законопроектом меры позволят стимулировать спрос на отечественные автомобили и будут способствовать дальнейшему развитию рынка легковых автомобилей российского производства в стране, отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

«С учётом актуальной тенденции к увеличению финансовой нагрузки на население при росте потребительских цен, предлагаемый проект федерального закона необходим для поддержки качества жизни наиболее уязвимых слоёв населения», — указали авторы.

Поправки в Налоговый кодекс предполагают вычет по НДФЛ в случае покупки для личных и семейных нужд нового автомобиля российского производства. Вычет предлагается делать в объеме 10% от фактических расходов, если они не превышают 1 млн рублей, включая расходы на переоборудование машины для людей с инвалидностью.

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