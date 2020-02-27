Владикавказ, , 15:28 — REGNUM На Северном Кавказе в 2019 году было пресечено свыше трех тысяч нарушений миграционного законодательства. Во время проведения оперативно-профилактической операции «Нелегал-2019» выявлены 40 лиц, которые были объявлены в розыск.

Об 27 февраля в ходе выездного заседания во Владикавказе сообщил глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, по результатам оперативных мероприятий в течение прошлого года было возбуждено 171 уголовное дело.

Благодаря принятым мерам были пресечены возможные каналы финансирования террористов и экстремистов на территории округа, что способствовало «снижению угроз, связанных с проявлениями экстремизма и сепаратизма», считает Патрушев. Эти меры также снизили возможность вовлечения мигрантов в террористическую и экстремистскую деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии 27 февраля проходит совещание под председательством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, посвященного вопросам безопасности на транспорте и противодействия коррупции.