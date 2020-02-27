Вашингтон, 27 февраля 2020, 15:40 — REGNUM Крайне скептически оценил план президента США по борьбе с коронавирусом сенатор и претендент на президентский пост Берни Сандерс. Об этом политик пишет в своем твиттере.
По мнению Сандерса, весь план Дональда Трампа сводится к трем пунктам:
Напомним, ранее Трамп объявил, что все усилия по борьбе с коронавирусом, которые будут предпринимать власти Соединенных Штатов, перейдут под контроль вице-президента США Майка Пенса: он будет взаимодействовать с профессионалами, врачами и другими специалистами.