Екатеринбург, , 15:16 — REGNUM В Свердловской области не удалось зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума о прямых выборах мэров. Решение об отказе в регистрации вынес областной избирком.

Как сообщает издание «Новый день», комиссия обратила внимание на недостоверные данные о месте регистрации Алёны Смышляевой. Информацию о несоответствии избиркому сообщили в полиции.

Впрочем, общественники готовы исправить ошибки и вновь заявиться с инициативой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге создали «Комитет за прямые выборы мэра». Неформальную организацию возглавил депутат областного заксобрания Вячеслав Вегнер.

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