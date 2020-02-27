Дамаск, , 14:56 — REGNUM Сирийской «умеренной оппозиции» не удалось захватить город Саракиб в Идлибской зоне деэскалации, в окрестности города проникли лишь несколько боевиков, сообщает агентство SANA.

Отмечается, что небольшая группа боевиков проникла в район автотрассы Дамаск-Алеппо неподалёку от города. Они сделали фотографии, намереваясь создать шумиху в СМИ. В районе Саракиба продолжаются активные бои.

Таким образом агентство опровергло сообщения о том, что бандформированиям удалось захватить Саракиб, который ранее взяли под контроль правительственные силы Сирии. Как сообщало ИА REGNUM, такого рода информацию турецких СМИ опроверг также военный источник.

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