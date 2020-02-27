Киев, , 14:55 — REGNUM Украинский политик, экс-депутат Рады Александр Ковтуненко 27 февраля прокомментировал в социальных сетях свое изгнание из эфира ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Ковтуненко обсудил ситуацию с другими украинскими политологами. В частности, поступок ведущего Владимира Соловьева Ковтуненко назвал «поведением слабака»:

«Не найдя, как ответить на вопрос, просто выгнал», — заявил экс-депутат Рады.

Также он заявил, что воспользовался эфиром на российском телевидении, чтобы «засеять определенные мыслевирусы».

Ковтуненко привел пример такого «мыслевируса», похваставшись тем, что он разъяснил аудитории, что бывший помощник президента России Владислав Сурков — это «дремучий шовинист, который скоро поедет на ПМЖ в США, так как провел замечательную работу против развития России».

ИА REGNUM напоминает, что Соловьёввыгнал из студии бывшего депутата Верховной рады Украины за то, что последний оправдывал нацистов и бандеровцев, обвиняя в их преступлениях Красную Армию.

«Не смей трогать их память, ты, упырь нацистский! Пошел отсюда вон, собрался и ушел отсюда, пшёл вон! Охрана, выведете эту нацистскую мразь и отдайте на расстрел войскам НКВД!», — эмоционально заявил ведущий.