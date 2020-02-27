Минск, , 14:44 — REGNUM Белорусско-российские отношения являются стержнем союзных отношений на постсоветском пространстве, основой ЕАЭС. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 27 февраля в Минске в ходе встречи с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

«Это показатель, маяк. Мы тут должны были демонстрировать. И притом, мы же не просим чего-то у своего главного союзника, как и других. Мы сами способны заработать и больше отдать, как это было в советские времена. Белоруссия больше всегда отдавала в союзный бюджет, чем оттуда получала. И мы готовы сегодня в этом направлении работать, но должно быть это принципиально, честно и порядочно», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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«Мы должны в свое председательство честно и однозначно вносить предложения. У каждого же право вето. Согласится то или иное государство или нет, это его право. Но мы должны на фундаментальных принципах наконец-то начать строительство этого союза, если хотим его построить. Если нет, не надо пудрить друг другу мозги, — каждый будет искать свое направление развития и думать, где ему быть», — сказал Лукашенко.

Напомним, в 2019 году Лукашенко резко критиковал Россию за якобы покушение на суверенитет и независимость постсоветской республики, что Кремль вынужден был опровергать. В конце прошлого года Лукашенко заблокировал подписание пакета документов об углублении интеграции с Россией в формате Союзного государства, которое ранее он же назвал локомотивом евразийской интеграции в формате ЕАЭС.

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