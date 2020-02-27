, 14:39 — REGNUM

Руководство нашей страны рассматривает случай с Крымом в качестве исключения и не готово встать на позицию универсальной поддержки права народов на самоопределение, американцы видят такую непоследовательность и давят на эту точку, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 27 февраля, комментируя высказывания Майка Помпео.

Как сообщалось ранее, госсекретарь США призвал Россию «прекратить оккупацию Крыма» и заявил, что Вашингтон «не признаёт и никогда не признает притязания России на суверенитет над полуостровом».

«Американцы действуют по Крыму и по Украине в целом в духе жёсткого политико-пропагандистского давления на нас, и это их обычная практика. Она им самим не во всём удобна, поскольку с так называемым «государством-оккупантом», то есть Россией, Вашингтону всё равно придётся иметь дело: торговать, заключать соглашения, сотрудничать в урегулировании мировых кризисов. Задача давления, однако, преобладает. США боятся крымского прецедента для всего пространства бывшего СССР и не только для него.

К сожалению, Россия в её сегодняшнем виде не готова ответить американцам тем же. Не слышно, например, с нашей стороны о заявлениях даже на парламентском уровне, обвиняющих США в оккупации части территории Сирии. Их агрессию против Югославии мы в своё время просто проглотили. Наш подход к оккупации ими Ирака тоже был достаточно умеренным.

Главная же проблема заключается в том, что руководство нашей страны само рассматривает, как мне это видится, случай с Крымом в качестве исключения, не готово встать на позицию универсальной поддержки права народов на самоопределение, хотя это — один из основополагающих принципов международного права. Народы должны жить в составе тех или иных государств не потому, что их сдерживают границы, а потому, что они хотят жить в их составе.