Вашингтон, , 01:16 — REGNUM Еще совсем недавно многие американские политики всерьез верили в возможность свалить собственного президента, выказав тому вотум недоверия. О том, как страшно будет мстить победивший своих недоброжелателей Дональд Трамп, рассуждает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Ангел мести Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Любопытно, что речь в данном случае не идет о выборе — мстить или не мстить, даже пресс-секретариат Трампа как будто нарочно подвесил вопрос «не будет ли возмездия?» в воздухе, не дав на него ответа. А уж в сочетании со словами самого Трампа, который заявил перед своей командой, что «мы несправедливо прошли через ад», показывает градус его злости.

Список тех, кто пытался затравить президента и сбросить его с корабля американской политики, довольно длинен, и фигуры, его наполняющие, весьма разнокалиберны. Судя по бедам, которые уже начали постигать персон из антитрамповского лагеря, принято решение начать сне самых крупных участников, постепенно увеличивая масштаб операции. Что интересно, многих (если не всех) из уже пострадавших от Трампа так или иначе объединяет связь с нынешней Украиной. Не окажется ли часом, что, разобравшись с врагом внутренним, Трамп обратит внимание на Украину?

Читайте статью Андрея Ганжи «Кому будет мстить Дональд Трамп?».