Париж, 27 февраля 2020, 14:33 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп открыл институт слуха в 12 округе Парижа, который должен позволить ускорить исследования в этой сфере, сообщает Le Figaro.
«Нам повезло, что мы можем создать сектор передового опыта в быстро расширяющейся области», — приветствовал премьер-министр страны.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 900 млн человек во всем мире испытывают проблемы со слухом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпидемия коронавируса в стране неизбежна.
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