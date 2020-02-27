Тбилиси, , 14:38 — REGNUM Заместитель посла США в Тбилиси Элизабет Руд назвала прошедшую встречу представителей оппозиции и властей Грузии «конструктивной». Свою оценку она 27 февраля озвучила журналистам, сразу после завершения встречи, сообщает Общественное телевидение.

«Мы рассмотрели политические вопросы, но я не буду говорить о деталях. Скажу, что это была конструктивная встреча и заставила всех задуматься», — сказала Руд.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля в резиденции посла Евросоюза прошли переговоры между представителями правящей партией «Грузинская мечта» и объединившейся оппозиции. Участники встречи рассказали, что стороны обсуждали условия проведения выборов в парламент, которые должны пройти в октябре текущего года.

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