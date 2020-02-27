Санкт-Петербург, , 14:31 — REGNUM В Петербурге инициаторам марша памяти Бориса Немцова удалось добиться его согласования в органах исполнительной власти. Об этом сообщил 27 февраля депутат Заксобрания Максим Резник (фракция «Партия роста»). Как пояснил он корреспонденту ИА REGNUM, со Смольным был достигнут компромисс, заявка на согласованный маршрут подавалась Резником и другим депутатом ЗакСа Борисом Вишневским (фракция «Яблоко»).

Согласованное шествие начнется 29 февраля в 12:00 мск, его участники проследуют от станции метро «Горьковская» до Троицкой площади. Около 13:00 у мемориального Соловецкого камня состоится траурная акция, приветствуются цветы, свечи и портреты Немцова.

Ранее Смольный несколько раз отклонял заявки организаторов по всем предложенным маршрутам в центре города, объясняя это ремонтными работами на дорогах в центре, а также неясными целями акции, вроде «требования сменяемости власти в РФ», и тем, что чиновники не понимают, что за значение скрывается за аббревиатурой «РФ».

По словам Резника, достигнутый компромисс стал результатом «адекватных действий» представителей оргкомитета акции, исполнительной власти, Заксобрания и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«В данной ситуации адекватные люди взяли верх. Альтернативой предлагаемому варианту было бы массовое задержание и, не дай бог, побоище в центре Петербурга», — убежден Резник.

Он и Вишневский обещали властям, что после траурной акции у Соловецкого камня шествие не продолжится, мероприятие объявят завершенным.

Максим Резник также добавил, что от политических лозунгов организаторы отказываться не намерены. «Я не вижу, как возможно в мероприятии, которое связано с политическим убийством Бориса Немцова, обойтись без политики. И никогда мы не обходились. Самый сложный вопрос — насколько по-разному во время мероприятия разные стороны будут смотреть, что соответствует целям мероприятия, а что не соответствует. Здесь я предвижу проблему», — замечает депутат.

Бывший первый вице-премьер правительства РФ, а позже оппозиционер Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту недалеко от Кремля 27 февраля 2015 года. За организацию и исполнение этого преступления осуждены пять человек. Заказчик до сих пор не найден.

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