Киев, , 14:25 — REGNUM Украинское издание «Деловая столица» сообщает, что в ночь 27 февраля в офисе президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание, на котором окончательно был утвержден новый состав правительства страны.

По результатам переговоров была утверждена такая конфигурация Кабмина, информирует СМИ, ссылаясь на свои источники:

Сергей Тигипко — премьер-министр;

Арсен Аваков — первый вице-премьер-министр;

Елена Зеркаль (бывший замминистра иностранных дел) — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Денис Шмыгаль (нынешний министр развития общин и территорий) — вице-премьер-министр по вопросам развития местных общин и территорий;

Игорь Палица (бывший глава Волынской ОГА, близкий соратник олигарха Коломойского) — вице-премьер-министр — министр инфраструктуры;

Александр Шлапак (бывший министр финансов) — министр экономического развития и торговли;

Николай Сольский (народный депутат фракции «Слуги народа) — министр сельского хозяйства;

Юрий Витренко (исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины») — министр энергетики и окружающей среды;

Руслан Демченко (экс-замглавы МИД, советник президента Зеленского) — министр иностранных дел;

Игорь Уманский (бывший первый заместитель министра финансов) — министр финансов;

Лилия Гриневич (ранее возглавляла Минобразования) — министр образования и науки;

Максим Степанов (экс-глава Одесской ОГА) — министр охраны здоровья;

Галина Третьякова (народный депутат фракции «Слуги народа) — министр социальной политики.

ИА REGNUM напоминает, что разговоры о скором переформатировании украинского правительства резко интенсифицировались 26 февраля, когда сразу несколько СМИ сообщили о том, что премьер-министром страны может быть назначен Сергей Тигипко, под которого будет подобрана конфигурация министров.

Накануне премьер Гончарук заявил, что правительство Украины в настоящий момент работает в «нормальном, обычном режиме», подчеркнув, что сам он никаких новых заявлений об отставке не писал и с президентом Зеленским таких тем не обсуждал.

Формально до августа 2020 г. у Гончарука есть иммунитет от отставки, так что покинуть пост он может только добровольно.