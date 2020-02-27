Киев, 27 февраля 2020, 14:25 — REGNUM Украинское издание «Деловая столица» сообщает, что в ночь 27 февраля в офисе президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание, на котором окончательно был утвержден новый состав правительства страны.
По результатам переговоров была утверждена такая конфигурация Кабмина, информирует СМИ, ссылаясь на свои источники:
Сергей Тигипко — премьер-министр;
Арсен Аваков — первый вице-премьер-министр;
Елена Зеркаль (бывший замминистра иностранных дел) — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
Денис Шмыгаль (нынешний министр развития общин и территорий) — вице-премьер-министр по вопросам развития местных общин и территорий;
Игорь Палица (бывший глава Волынской ОГА, близкий соратник олигарха Коломойского) — вице-премьер-министр — министр инфраструктуры;
Александр Шлапак (бывший министр финансов) — министр экономического развития и торговли;
Николай Сольский (народный депутат фракции «Слуги народа) — министр сельского хозяйства;
Юрий Витренко (исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины») — министр энергетики и окружающей среды;
Руслан Демченко (экс-замглавы МИД, советник президента Зеленского) — министр иностранных дел;
Игорь Уманский (бывший первый заместитель министра финансов) — министр финансов;
Лилия Гриневич (ранее возглавляла Минобразования) — министр образования и науки;
Максим Степанов (экс-глава Одесской ОГА) — министр охраны здоровья;
Галина Третьякова (народный депутат фракции «Слуги народа) — министр социальной политики.
ИА REGNUM напоминает, что разговоры о скором переформатировании украинского правительства резко интенсифицировались 26 февраля, когда сразу несколько СМИ сообщили о том, что премьер-министром страны может быть назначен Сергей Тигипко, под которого будет подобрана конфигурация министров.
Накануне премьер Гончарук заявил, что правительство Украины в настоящий момент работает в «нормальном, обычном режиме», подчеркнув, что сам он никаких новых заявлений об отставке не писал и с президентом Зеленским таких тем не обсуждал.
Формально до августа 2020 г. у Гончарука есть иммунитет от отставки, так что покинуть пост он может только добровольно.