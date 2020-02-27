Токио, , 14:26 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отдал распоряжение о закрытии всех начальных и средних учебных заведениях страны в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 27 февраля сообщает Al Arabia.

Данное решение было принято на фоне серьезной обеспокоенности населения вспышкой инфекции. В настоящее время в Японии насчитывается порядка 900 случаев заболевания коронавирусом.

Карантин продлится ориентировочно до конца марта, что имеет решающее значения для борьбы с коронавирусом.

Напомним, в настоящее время от коронавируса в мире скончались порядка 2 тыс. 700 человек, порядка 80 тыс. человек заразились. Подавляющее большинство случаев приходится на Китай.

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