Владикавказ, , 14:22 — REGNUM На Северном Кавказе в 2019 году была проведена серьезная работа по предотвращению преступлений террористической и экстремистской направленности. В течение года было выявлено 13 ячеек ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), предотвращено девять терактов.

Об этом сегодня, 27 февраля, в ходе совещания в Северной Осетии заявил глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Кроме того, по его словам, были ликвидированы 26 членов террористических организаций, задержано 230 боевиков. Были выявлены и осуждены 10 финансистов боевиков. Пресечены каналы финансирования боевиков и террористических ячеек из-за границы. Удалось предотвратить в целом 22 преступления террористической направленности.

Все этим меры способствовали снижению «угроз, связанных с проявлениями экстремизма и сепаратизма», отметил Патрушев.