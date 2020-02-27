Тбилиси, , 14:17 — REGNUM Продолжение диалога, который прошел 27 февраля в резиденции посла Евросоюза в Тбилиси между представителями оппозиции и властей Грузии, скоро продолжится. Об этом рассказал журналистам после встречи у европейского дипломата спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе, сообщает агентство Report.

«Эта встреча — шаг вперед в сближении наших ключевых интересов. Сегодня я не буду вдаваться в подробности, но обещаю, что на все важные вопросы будет дан ответ, как только будет возобновлен диалог», — сказал Талаквадзе.

На вопрос, прозвучало ли на встрече предложение провести голосование на ближайших парламентских выборах по схеме 110/40, он не дал определенного ответа, сказав, что «цифры» не имеют в договоренностях первостепенного значения.

Напомним, побывавший на той встрече лидер оппозиционной партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе ранее заявил, что со стороны представителей власти прозвучало новое предложение о выборной схеме: 110/40 вместо предложенной ранее 100/50. Формулы описывают сколько депутатов в парламент будет избираться по партийным спискам, а сколько по мажоритарным округам. Оппозиция требует полностью перейти к пропорциональным выборам, а в «Грузинской мечте» предлагают сократить количество мажоритарщиков, которых по действующему закону 73.

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