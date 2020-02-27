Киев, , 14:07 — REGNUM Украинская партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, представила свою стратегию «холодной деоккупации» Донбасса и Крыма.

Презентация состоялась сегодня, 27 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сам Вакарчук подчеркнул, что пока это только база, план для обсуждения — «многое в нем можно менять».

«Серьезный план — это тот, который поддерживает большинство экспертов и которому верит украинское общество», — подчеркнул политик.

Вакарчук отметил, что в идеале документ должен заменить Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе, которые лишь «создают иллюзию движения к миру и размывают украинский суверенитет».

«Если их соблюдать, Украина не получит мир на своих условиях. Они лишь приостановили горячие бои на Донбассе, и совсем не дают ответа, как вернуть Крым», — добавил музыкант.

Собственно план состоит из следующих пунктов: прекращение огня на всей «линии фронта» (разграничения) — не менее 6 месяцев, желательно года; демилитаризованная зона и международная полицейская миссия, создание условий для деоккупации; начало деоккупации и временная международная администрация; завершение деоккупации и начало реинтеграции Донбасса; первые выборы на освобожденных территориях; возвращение Крыма.

ИА REGNUM напоминает, что накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании указа о введении 26 февраля «Дня сопротивления оккупации в Крыму». Также он заявил, что Зеленский отметил, что «принадлежность Крыма Украине является аксиомой, не требующей доказательств».