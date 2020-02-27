Москва, , 14:04 — REGNUM Международное наблюдение на голосовании по правкам в Конституцию РФ не предусмотрено. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля, об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Если кто-то захочет из международных экспертов приехать и посмотреть, то — пожалуйста, в качестве экспертов, мы все покажем, но поскольку нет процедуры, нет договоров по международному наблюдению за этой процедурой, у нас просто нет правовой базы. А так мы всех готовы встретить, кто заинтересован, но ещё раз подчеркну, что не международных наблюдателей, а как международных экспертов», — заявила Памфилова.

Ранее Памфилова опровергла отстранение партий от наблюдения за плебисцитом.

«Процедура иная, а права ни в коем случае не умаляются, те же самые. Никакого отстранения (партий от предоставления своих наблюдателей) здесь быть не может и не будет», — заявила она.