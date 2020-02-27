Екатеринбург, , 14:09 — REGNUM Памятник-музей тружеников тыла, который хотят построить в Екатеринбурге, ни в коим случае не стоит использовать в политической борьбе. Об этом заявил директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

Как заявил эксперт изданию «Федерал Пресс», использование темы музея в противостоянии политических сил находится «на грани морального фола».

»Компонент борьбы за власть здесь совершенно неуместен», — считает политолог.

Русаков считает, что задействовать ситуацию с музеем в политическом конфликте «несколько глуповато». «Если это имеет место, остается только сожалеть», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд депутатов гордумы Екатеринбурга отвергли идею строительства памятника-музея тружеников тыла в городе. В 2019 году дума отказалась выдавать деньги на возведение объекта.

Читайте ранее в этом сюжете: И. о. губернатора Свердловской области поддержал строительство Музея тыла