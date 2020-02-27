, 14:02 — REGNUM Жёсткой критике подверг Александр Лукашенко Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Россию за неуступчивость в нефтегазовых вопросах. Заявления на эту тему он сдела сегодня, 27 февраля в Минске в ходе встречи с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

По мнению Лукашенко, ЕАЭС не хватает декларируемых свобод. Его цитирует президентская пресс-служба:

Александр Лукашенко «Тех свобод, которые мы когда-то декларировали, сегодня практически нет. Или они есть, можно сказать мягко, не в полном объеме. Допустим, свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Это фундамент строительства нашего союза. Мы до сих пор этого не имеем. И знаете почему — пофигизм, основывающийся на каком-то безразличии отдельных государств. Другие видят себя в другом союзе, просто телепаются в ЕАЭС и ждут какого-то удобного момента, чтобы выскочить из него. Или же просто так: пусть, и дальше будем телепаться».

«Поэтому должны быть реализованы хотя бы эти классические единые принципы. Этого пока нет», — добавил он.

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ЕАЭС сейчас использует 14 изъятий, 37 ограничений и 15 барьеров, констатировал Лукашенко. Он заявил: «Их же давно надо было снять. В противном случае, какой интерес в этом союзе. Что нас держит в союзе, если кругом препятствия, барьеры и изъятия».

По мнению белорусского лидера, «с тех пор, как начали строительство союза, мы все больше и больше отходим от этих равных условий». Он акцентировал внимание: «Более того, начинаются непонятные требования и принуждения, монополизм».

«Нет у нас единой промышленной, аграрной политики. Абсолютно нет. Вместо того, чтобы договориться и работать, и этим самым объединяться, показывать пример тем, кто не вступил в наш союз, мы устроили какую-то канитель и возню, доходящую до мордобоя. Кто же будет хотеть в такой союз вступать, если мы сами не можем в этом разобраться — три государства, которые создали этот союз, и присоединившиеся Киргизия и Армения», — поведал Лукашенко.

Он также пожаловался на Россию, в правительстве которой якобы «министры по своему трактуют» недавние договоренности Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным по вопросам поставок нефти в Белоруссию.

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«Не успели с Путиным договориться о том, что они нам за счет премий или там чего-то (это их дело) компенсируют снижение этой пошлины (если, например, мы $1 млрд от пошлины получали в прошлом году, а сегодня $700 млн, то $300 млн Россия компенсирует), вечером уже министры по своему трактуют наши договоренности — двух президентов. Беру запись разговора: четко, черным по белому была договоренность, что разницу нам компенсируют. То есть финансово мы останемся на уровне прошлого года. Этого нет. Ну что это за союз такой», — приводятся слова Лукашенко в официальном сообщении.

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