Джакарта, , 14:01 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди вызвала посла Саудовской Аравии в Индонезии для обсуждения политики государства, которое временно ввело ограничение на совершение паломничества из-за рубежа, сообщает информационный портал Detik.

По словам Ретно Марсуди, эта политика оказала огромное влияние на граждан Индонезии.

«Конечно, из-за характера срочности это оказывает влияние на наших граждан. Потому что, когда было сделано объявление граждане Индонезии и других стран уже прилетели в Саудовскую Аравию», — отметила Ретно Марсуди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, только два самолета, перевозящих паломников из Сурабайи и Джакарты, смогли вылететь в Саудовскую Аравию в день объявления о введении ограничения для паломников из-за рубежа.

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