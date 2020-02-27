Москва, , 13:54 — REGNUM Законопроект о налоговом вычете при покупке автомобиля отечественного производства внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.

Поправки в Налоговый кодекс предполагают вычет по НДФЛ в случае покупки для личных и семейных нужд нового автомобиля российского производства. Вычет предлагается делать в объеме 10% от фактических расходов, если они не превышают 1 млн рублей, включая расходы на переоборудование машины для людей с инвалидностью.

То есть максимальный размер вычета может быть не больше 100 тыс. рублей. Льготу предлагается предоставлять не чаще одного раза в пять лет.