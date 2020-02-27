Вашингтон, , 14:04 — REGNUM США начнут переговоры с КНДР, когда Пхеньян будет к этому готов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление заместителя специального представителя госдепартамента США по КНДР Алекса Вона.

Известно, что данное заявление представитель США сделал на мероприятии, организованном Гудзонским институтом (Hudson Institute).

«Когда Северная Корея будет готова к диалогу и Пхеньян решит воспользоваться предоставленным шансом, мы будем готовы», — сказал Алекс Вон.

Отмечается, что данными словами заместитель специального представителя госдепартамента США по КНДР повторил прежнюю позицию Вашингтона по данному вопросу.

Вон также заявил, что сторонам необходимо возобновить переговоры, акцентировав внимание на необходимости создания сбалансированной дорожной карты денуклеаризации.