Бишкек, , 13:54 — REGNUM Если бывший муфтий Киргизии Чубак ажы Жалилов решит участвовать в выборах депутатов республиканского парламента, то центризбирком не позволит ему зарегистрироваться в качестве кандидата, передает «Barometr.kg».

Как подчеркивают в центральной избирательной комиссии, экс-глава духовного управления мусульман Киргизии не имеет права баллотироваться на пост парламентария, поскольку является религиозным деятелем.

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А потому его участие в выборах противоречило бы одной из статей Конституции республики, где указан запрет на вмешательство религиозных объединений и служителей культов в деятельность государственных органов.

Отметим, ранее популярный в Киргизии экс-муфтий Чубак ажы Жалилов неоднократно публично критиковал деятельность депутатов и заявлял о том, что, возможно, сам будет баллотироваться на очередных выборах в парламент Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что ЦИК Киргизии назначил очередные выборы депутатов Жогорку Кенеша (республиканского парламента) на 4 октября 2020 года.

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