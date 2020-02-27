Москва, , 13:48 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству готов менять законодательство для введения наказания за нарушения в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля, об этом сообщил глава комитета Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Мы договорились, что с учётом того, что процедуры, которые есть в законе о выборах президента, они все отработаны и отточены, мы знаем практику их применения… Поэтому мы не изобретаем новые статьи, мы добавляем в те статьи УК и КоАП, что это будет распространяться в том числе и на это (общероссийское голосование). С указанием даты», — заявил Крашенинников.

В ходе заседания комитета глава ЦИК Элла Памфилова предложила «по аналогии, скажем, в КоАП или в УК внести какие-то поправки, которые бы (предполагали) неотвратимость наказания для нарушителей потенциальных, они были бы обязательно прописаны».