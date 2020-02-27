Москва, , 13:46 — REGNUM Госдума может 11 марта принять в третьем чтении поправки в Конституцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«10 марта мы (Госдума) рассмотрим во втором чтении, скорее всего будем предлагать, если все пойдёт по плану, на следующий день (11 марта) рассмотреть в третьем чтении», — заявил Крашенинников.

Ранее глава комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что Совфед обсудит поправки в Конституцию 11 марта.