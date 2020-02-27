Тбилиси, , 14:24 — REGNUM Заявление представителя оппозиции Грузии о том, что им на переговорах правящая партия «Грузинская мечта» предложила новую уступку, 27 февраля опроверг один из лидеров большинства грузинского парламента Ираклий Кобахидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

После завершения встречи представителей оппозиционных партий и «Грузинской мечты» в резиденции посла Евросоюза в Грузии Кобахидзе рассказал журналистам, что формат общения не предполагал переговоров о предстоящих выборах.

«Цель сегодняшней встречи не заключалась в проведении переговоров по поводу избирательной системы. Мы рассмотрели разные вопросы, в том числе и тему избирательной системы, и, естественно, поскольку это не был формат переговоров, то так не происходило, что мы что-то предлагали, а оппозиция нам отвечала, или наоборот», — описал происходившее Кобахидзе.

Он подчеркнул, что предложения голосовать на ближайших парламентских выборах по схеме 110/40 не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Грузинская мечта» предложила голосовать на парламентских выборах по формуле 100/50 вместо 77/73, когда 77 депутатов избираются по партийным спискам, а 73 депутата — по мажоритарным округам.

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