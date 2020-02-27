Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM Дата 22 апреля 2020 года для всенародного голосования по поправкам в Конституцию России выбрана наиболее удачно в связи с религиозными и майскими праздниками. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политтехнолог, директор исследовательских программ экспертной группы «Питер» Александр Серавин.

«У нас в экспертном сообществе, наверное, лет 30 все говорят: «А может быть, надо нам делать выборы в будний день?» Это получается удобнее. 19-го это все-таки религиозный праздник. Дальше уже идут майские праздники. Поэтому, я считаю, очень хороший промежуточный вариант, чтобы провести голосование», — сказал Серавин.

Напомним, 22 апреля выпадает на среду. Ранее коммунистов возмутил такой выбор даты, так как 22 апреля 2020 года они будут отмечать 150-летие со дня рождения Владимира Ленина и полагают, что всероссийское голосование помешает масштабным празднествам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что ко дню рождения Ленина выбранная дата не имеет отношения, а дело всё в том, что «к 22 апреля у православных закончится Великий пост, а у мусульман еще не начнется Рамадан».

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Серавин солидарен с Песковым и отрицает связь между выбором даты и юбилеем вождя мирового пролетариата.

«Нет. Тут, конечно, у всех конспирологические теории рождаются, но у меня они вызывают улыбку», — добавил он.

Как сообщалось ранее, участники рабочей группы предложили президенту России Владимиру Путину провести голосование по поправкам в Конституцию в среду, 22 апреля, и сделать этот день выходным.

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