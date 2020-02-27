Варшава, , 13:38 — REGNUM В пятницу, 28 февраля, президент Польши Анджей Дуда проведёт брифинг о подготовке к военным учениям НАТО «Защитник Европы 2020». Сообщивший об этом «Польскому радио» министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак пояснил, что целью намеченных на весну манёвров будет отработка совместных действий войск европейских стран НАТО с армией США.

По словам министра, на завтрашнем брифинге он вместе с польскими военачальниками представит президенту информацию о подготовке к учениям.

«Двадцать тысяч солдат уже переброшены из США в Европу. С минуты на минуту они появятся в Польше. Польская армия тоже практикует переброску с запада на восток», — рассказал министр обороны.

Целью манёвров, по словам Мариуша Блащака, являются подготовка личного состава и «устрашение вероятного противника».

«Защитник Европы 2020» (Defender Europe 2020) — крупнейшие за 25 лет учения НАТО в Европе с участием американских подразделений, постоянно дислоцированных в США. Всего в манёврах примут участие около 37 тысяч военных. Учения будут проходить с апреля по май в семи странах НАТО, в том числе в Польше.