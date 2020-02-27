Москва, , 13:37 — REGNUM Права партий на наблюдение за ходом голосования по поправкам в Конституцию не ущемляются. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля, об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, отвечая на вопрос об обязательном предоставлении наблюдателей для партий через Общественную палату.

«Процедура иная, а права ни в коем случае не умаляются, те же самые. Никакого отстранения (партий от предоставления своих наблюдателей) здесь быть не может и не будет», — заявила она.

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправку о наблюдателях за ходом плебисцита от Общественной палаты и региональных общественных палат.

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