Екатеринбург, 27 февраля 2020, 13:38 — REGNUM В столице Среднего Урала создали совет работающей молодёжи. Соответствующий документ размещён на сайте администрации.
Постановление подписал мэр Екатеринурга Александр Высокинский. Теперь в городе реорганизован уже существующий одноимённый совет при комитете молодёжной политики города.
До этого структуру возглавляла глава бюро по работе с молодёжью Уралтрансмаша Наталья Палкетова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге создали экологический совет при мэре. Глава города призвал не политизировать его деятельность.
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