Москва, , 13:43 — REGNUM Российское государство не вмешивается в редакционную политику телеканалов, однако готово предлагать идеи. Об этом заявил 27 февраля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал дискуссию о скандальных телепередачах, которая произошла в ходе заседания рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ.

Он подчеркнул, что государство не может влиять на редакционную политику каналов, если она не противоречит законам. Вместе с тем власти и общественные организации могут сформулировать какие-то инициативы в отношении контента на телевидении.

Если предложения будут соответствовать редакционной политике, возможно появление новых форматов. Условием будет являться интерес зрителей, добавил Песков.

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