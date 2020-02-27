Сеул, , 16:07 — REGNUM 27 февраля первый замглавы иностранных дел Южной Кореи Чо Се Ён провел телефонный разговор со специальным представителем США по КНДР Стивеном Бигэном. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы представитель Южной Кореи обратился к Бигэну с просьбой воздержаться от чрезмерных мер в отношении южнокорейцев и иностранцев, прибывающих из Южной Кореи, которые могут отрицательно повлиять на двусторонние обмены.

Чо Се Ён также рассказал специальному представителю США по КНДР о мерах борьбы с распространением коронавируса нового типа, применяемых Сеулом.

Известно, что стороны договорились продолжить тесное сотрудничество по реагированию на вспышку вируса.

Отмечается, что в этот же день состоялся телефонный разговор Стивена Бигэна с южнокорейским коллегой Ли До Хуном. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и двустороннее сотрудничество в достижении прогресса денуклеаризации и установлении мира.