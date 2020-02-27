Москва, , 13:33 — REGNUM Глава ЦИК Элла Памфилова выступила против установления порога явки на голосование по поправкам в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.

«Пусть народ решит, необходимо ему это голосование или нет. Вот сколько придёт народу, будет понятно, какому количеству оно необходимо или нет… Это очень важно, это уважение к людям», — заявила Памфилова в ходе комитета Госдумы по госстроительству.

Комитет Госдумы по госстроительству отклонил поправку, которой предлагалось признать всероссийское голосование по изменению Конституции состоявшемся в случае участия в нем более половины граждан страны