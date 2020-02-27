Минск, , 13:32 — REGNUM Подготовленные к подписанию стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года должны стать серьезным документом без всяких оговорок и последующих изъятий. Об этом сегодня, 27 февраля в Минске заявил Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

«Мы планируем подписать в мае этого года в Минске стратегию интеграции до 2025 года. Конечно, мы должны предложить серьезный вариант этой стратегии. Без всяких там оговорок и так далее. Если мы хотим построить наш союз на реальных принципах интеграции (а мы их должны в этой стратегии еще раз напомнить, если кто-то забыл), мы должны предложить реальную программу этой интеграции», — сказал Лукашенко.

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При этом он считает, сообщает пресс-служба президента Белоруссии, что работу по созданию общих рынков в ЕАЭС нужно проводить поэтапно и не дожидаясь условленного 2025 года. Отметим, что именно эта дата зафиксирована в подписанных документах интеграционного объединения.

«Надо предусмотреть, чтобы не получилось так: в декабре 2024 года соберемся и, как обычно, о чем-то не договорились, кто-то не готов работать по единым принципам рынка нефти, газа, аграрной, алкогольной продукции. И мы начинаем потом изъятия выдумывать какие-то или оставлять ограничения и так далее. Поэтому надо до 2025 года идти поэтапно», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Если мы говорим о едином рынке нефти, газа (для нас это важно, поэтому я беру этот пример), значит, в 2021—2024 годах должны поэтапно подойти фактически к единым принципам ценообразования», — сказал белорусский лидер.

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