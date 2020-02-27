Москва, , 13:28 — REGNUM У Госдумы появится право пересмотреть состав правительства РФ через некоторое время после принятия поправок в Конституцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«У нас с точки зрения Конституции право такое есть», — сказал Крашенинников, отвечая на вопрос о том, что Госдума может пересмотреть состав правительства через некоторые время после принятия поправок в Конституцию.

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