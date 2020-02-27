Джидда, Саудовская Аравия, , 13:24 — REGNUM Правительство Саудовской Аравии решило временно ограничить прибытие паломников из-за рубежа, в том числе из Индонезии, сообщает информационный портал Detik.

Посол Индонезии в Саудовской Аравии Агус Мафтух Абегебриэль заявил, что только два самолета, перевозящих паломников из Сурабайи и Джакарты, смогли вылететь в Саудовскую Аравию.

По его словам, в общей сложности 437 паломников из Индонезии были доставлены в Медину. Тогда как другие рейсы были отменены.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия намерена стать крупнейшим производителем халяль-продуктов в мире.

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