Тбилиси, , 13:30 — REGNUM Власти Грузии пошли по вопросу изменения схемы голосования на выборах на новую уступку, но оппозицию она также не устраивает. Такое заявление 27 февраля сделал лидер оппозиционной партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, новость Вашадзе рассказал, когда вышел из резиденции посла Евросоюза в Грузии, где проходила встреча представителей оппозиции и властей. Лидер «Новой Грузии» сообщил, что новое предложение от правящей партии «Грузинская мечта» — избрание депутатов по формуле 110/40.

«С нашей стороны согласие будет лишь при наличии двух компонентов — отказ от политической расправы и, что главное, максимальный учет пропорциональных устремлений. Т. е. те, у кого будет поддержка менее 40%, не должны иметь возможность самостоятельно сформировать большинство», — сказал Вашадзе.

Он подчеркнул, что новое предложение не удовлетворяет выдвинутым требованиям, и оппозиция была в этом мнении единодушна.

Как сообщало ИА REGNUM, представители оппозиции в Грузии заявляют, что правящая партия на ближайших парламентских выборах якобы сможет набрать большинство только за счет «добора» мест на голосовании за кандидатов по мажоритарным округам. Представители оппозиционных партий потребовали отменить голосование по мажоритарным округам, в ответ на это в «Грузинской мечте» предложили сократить количество мажоритарщиков с 73-х до 50-т, а число депутатов, избираемых по спискам увеличить с 77-и до 100-а. Предложение описывалось формулой 100/50.

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