Москва, , 13:20 — REGNUM

Если голосование по поправкам в Конституцию пройдёт именно 22 апреля, у граждан появится повод ещё раз сверить эти поправки с тем, как виделось социально справедливое государство вождю социалистической России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 27 февраля, комментируя предложения рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию.

Как сообщалось ранее, участники рабочей группы предложили президенту России Владимиру Путину провести голосование по поправкам в Конституцию в среду, 22 апреля, и сделать этот день выходным.

«Проводить голосование по поправкам в Конституцию именно 22 апреля — это неожиданно и, возможно, даже символично. Не исключаю, правда, что нынешняя власть хочет показать, что день рождения Владимира Ильича Ленина для неё ничего не значит, что она его во внимание вообще не принимает, но, думаю, что это не так.