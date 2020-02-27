Минск, , 13:26 — REGNUM В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) практически нет свобод, которые декларировались ранее. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем 27 февраля, сообщает БелТА.

«Тех свобод, которые мы когда-то декларировали, сегодня практически нет. Или они есть, можно сказать мягко, не в полном объёме», — рассказал президент Белоруссии.

В качестве примера он привёл отсутствие свободного перемещения товаров, услуг, рабочей силы и капитала в рамках ЕАЭС. По словам Лукашенко, причиной этого является «пофигизм, основывающийся на каком-то безразличии отдельных государств».

Лукашенко считает, что некоторые государства находятся в ЕАЭС в ожидании удобного момента для выхода из данного объединения. Он также призвал снять 14 изъятий, 37 ограничений и 15 барьеров:

«Их же давно надо было снять. В противном случае, какой интерес в этом союзе? Что нас держит в союзе, если кругом препятствия, барьеры и изъятия?», — добавил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к интеграции с Россией, но без «понуждения к интеграции».

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