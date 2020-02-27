Минск, 27 февраля 2020, 13:26 — REGNUM В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) практически нет свобод, которые декларировались ранее. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем 27 февраля, сообщает БелТА.
В качестве примера он привёл отсутствие свободного перемещения товаров, услуг, рабочей силы и капитала в рамках ЕАЭС. По словам Лукашенко, причиной этого является «пофигизм, основывающийся на каком-то безразличии отдельных государств».
Лукашенко считает, что некоторые государства находятся в ЕАЭС в ожидании удобного момента для выхода из данного объединения. Он также призвал снять 14 изъятий, 37 ограничений и 15 барьеров:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к интеграции с Россией, но без «понуждения к интеграции».
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