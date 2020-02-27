Минск, , 13:16 — REGNUM Правительство РФ неправильно интерпретирует договорённости Александра Лукашенко с Владимиром Путиным и понуждает Белоруссию к интеграции с Россией, осуществляя «накаты». Об этом 27 февраля в Минске заявил белорусский лидер недавно вступившему в должность председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилу Мясниковичу.

«Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции (новый термин появился в Союзе — «понуждение к интеграции»). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Белоруссии. Понимаете, о чём идет речь», — заявил Лукашенко Мясниковичу.

Белорусский сообщил о договорённостях по интеграции, достигнутых с Борисом Ельциным: «Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции».

Лукашенко также высказался в свете последних событий в белорусско-российских отношениях, сообщает его пресс-служба. Россия в роли ведущей страны должна генерировать идеи и воплощать их в жизнь, идти в авангарде, считает он. При этом Лукашенко пожаловался бывшему главе белорусского совмина, ныне возглавляющему ЕЭК, на публикации в российских СМИ.

«Это не только с нами. Просто то, что происходит с Белоруссией, — это более очевидно, это в СМИ, это очень болезненно, может быть, для отдельных в России. Хотя я сомневаюсь, что там болезненно. Идет болтовня и различного рода накаты и пропаганда. Вы, наверное, читаете все эти СМИ. Я уже напоминал, что взяли за две недели (публикации — прим.) и президенту России передали всё, что пишут о Белоруссии, белорусском президенте и так далее. Но ладно, это их дело», — сказал Лукашенко.

Он также высказал обиду на российское правительство за якобы неправильную интерпретацию договорённостей по выплате Россией «компенсации» Белоруссии:

Александр Лукашенко «Не успели с Путиным договориться о том, что они нам за счет премий или там чего-то (это их дело) компенсируют снижение этой пошлины (если, например, мы $1 млрд от пошлины получали в прошлом году, а сегодня $700 млн, то $300 млн Россия компенсирует), вечером уже министры по-своему трактуют наши договоренности — двух президентов».

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