Москва, , 13:14 — REGNUM Администрация президента России не выдвигала инициатив об увековечивании памяти оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом 27 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

«От Кремля каких-либо инициатив на этот счет не было», — сказал Песков. Журналисты также задали вопрос о том, насколько в Кремле считают дело Немцова расследованным. Пресс-секретарь ответил, что не берется отвечать, так как не знает всех деталей следствия.

Песков добавил, что название объектов — это суверенное право городских властей. Вместе с тем, в Москве предпочитают, чтобы в Чехии не забывали про красноармейцев, которые ценою своих жизней освободили Прагу.

Напомним, в феврале 2020 года городской совет Праги одобрил инициативу по переименованию площади «Под каштанами», которая расположена рядом с российским посольством. Сквер назван в честь Бориса Немцова.

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